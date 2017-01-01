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Удачно, или глупо?: В Москве засняли интересную копию пикапа Tesla Cybertruck

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Пикап имеет заметно меньшие размеры по сравнению с настоящим Tesla Cybertruck.
На электрике это авто, или на топливе - неизвестно
На электрике это авто, или на топливе - неизвестно
Скриншот видео

Пикап Tesla Cybertruck взорвал автомобильный мир своим необычным дизайном. Но массово этот автомобиль мир увидит на настоящий дорогах совсем не скоро. Тем не менее, уже сейчас начали появляться самодельные копии машины. Одну из них заметили в Москве, сообщает Telegram-канал Yaplakal.

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Сначала действительно кажется, что это оригинальный пикап, но уже с первых секунд заметно, что это самодельная машина. Пикап имеет заметно меньшие размеры по сравнению с настоящим Tesla Cybertruck, а еще у машины очень маленькие колеса.

Кроме того, между окнами и кузовом видны большие зазоры, а колесные арки слишком прилегают к шинам. На электрике это авто, или на топливе - неизвестно.

Ранее сообщалось, что украинские мастера создали крутой мини-КамАЗ на электрике.

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Теги: интересные авто, Tesla Cybertruck, тюнинг
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