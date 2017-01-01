В Киеве засняли роскошный спорткар Maserati 4200GT
Учитывая возраст авто и немецкие номера, скорее всего это не гости из Германии, а просто нерастаможенный автомобиль.
В Киеве засветился крутой спорткар Maserati 4200GT. Об этом сообщает ТопЖыр.
Речь идет про купе Maserati 4200GT, выпускавшееся с 2001 по 2007 годы. Конкретно этот автомобиль - второй серии, то есть собран не ранее 2004 года.
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Учитывая возраст авто и немецкие номера, скорее всего это не гости из Германии, а просто нерастаможенный автомобиль.
У авто 4,2-литровый V8 мощностью 390 л. с. Он разгоняется до сотни за 4,9 с и развивает 285 км/ч. И кстати, авто сравнительно недорогое даже в Украине - можно найти экземпляры до 20 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в Киеве засветился крутой тюнингованный суперкар Lamborghini.
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