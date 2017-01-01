Неадекват на Lexus в Киеве угрожал убить, если его не пропустят по встречке

Отмечается, что впоследствии наглый автомобилист все же успокоился и отказался от идеи ехать по встречной полосе.

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Неадекватный водитель на Lexus в Киеве угрожал убить водителя, который не давал ему проехать по встречке. Кадры опубликовал “Киев Оперативный“ в Facebook.

“Я тебя убью сейчас! Ты кто такой? Давай отойдем поговорим как мужики“, - кричал водитель Lexus.

Отмечается, что впоследствии наглый автомобилист все же успокоился и отказался от идеи ехать по встречной полосе. Вероятно, его привел в себя огромный затор, который собрался из-за него.

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И возможно, он понял, что ему пришлось бы угрожать каждому водителю в пробке, чтобы ехать и дальше по встречной полосе движения. А еще, теперь авто неадекватного водителя разлетелось по соцсетям и можно понадеяться, что о его поступке узнают его друзья и коллеги.

Ранее сообщалось, что агрессивный мужчина устроил скандал после отказа везти ребенка в такси без кресла.