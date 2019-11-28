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Агрессивный мужчина устроил скандал после отказа везти ребенка в такси без кресла

Комментариев: 2
Но даже, если водитель такси поступит правильно и откажется везти ребенка без кресла, не факт, что обойдется без конфликтов.
Таксист продолжал настаивать, что без автокресла он перевозить детей не может
Таксист продолжал настаивать, что без автокресла он перевозить детей не может
Скриншот видео

Недавно ввели штраф за перевозку детей без автокресла. Платить штраф в случае чего придется водителю. Это создает проблемы такисистам, которые должны либо нарушать, либо отказываться от пассажиров с детьми, либо покупать кресло.

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Но даже, если водитель такси поступит правильно и откажется везти ребенка без кресла, не факт, что обойдется без конфликтов.

Так, в Сети опубликовали видео скандала, устроенного мужчиной с ребенком, которого справедливо отказал вести таксист. 

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Мужчину с ребенком такой ответ водителя возмутил и он продолжал требовать перевезти его. Разгневанный пассажир заявил, что он уже оплатил проезд онлайн, а отсутствие автокресла – это уже его личные проблемы.

Таксист продолжал настаивать, что без автокресла он перевозить детей не может, а чтобы вернуть средства он мужчине посоветовал обратиться в службу поддержки.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погибла женщина - сводка ДТП за сути.

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Теги: такси, неадекватный мужчина, дети
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Комментариев (2)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    28.11.2019, 19:35
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Пассажир бухой неадекват
Vassilev    28.11.2019, 19:28
Оценка:  0
Vassilev
Какая страна такие и законы.
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