Агрессивный мужчина устроил скандал после отказа везти ребенка в такси без кресла
Недавно ввели штраф за перевозку детей без автокресла. Платить штраф в случае чего придется водителю. Это создает проблемы такисистам, которые должны либо нарушать, либо отказываться от пассажиров с детьми, либо покупать кресло.
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Но даже, если водитель такси поступит правильно и откажется везти ребенка без кресла, не факт, что обойдется без конфликтов.
Так, в Сети опубликовали видео скандала, устроенного мужчиной с ребенком, которого справедливо отказал вести таксист.
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Мужчину с ребенком такой ответ водителя возмутил и он продолжал требовать перевезти его. Разгневанный пассажир заявил, что он уже оплатил проезд онлайн, а отсутствие автокресла – это уже его личные проблемы.
Таксист продолжал настаивать, что без автокресла он перевозить детей не может, а чтобы вернуть средства он мужчине посоветовал обратиться в службу поддержки.
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