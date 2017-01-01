Стало известно, автомобили какой марки признали самыми надежными в году

К такому выводу эксперты пришли в результате годового анализа обращений владельцев и отзывных кампаний.

К такому выводу эксперты пришли в результате годового анализа обращений владельцев и отзывных кампаний wikipedia.org

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Стало известно, автомобили какой марки признали самыми надежными в 2019 году. Авторитетная некоммерческая организация Consumer Reports назвала самыми надежными автомобили Lexus.

К такому выводу эксперты пришли в результате годового анализа обращений владельцев и отзывных кампаний.

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Средняя оценка модельной линейки Lexus составила 81 балл, что почти вдвое больше, чем среднестатистический показатель - 41 до 60 баллов.

Для вычисления коэффициента надежности опрашиваются сотни тысяч автовладельцев, отмечаются самые проблемные места, типичные для марок и отдельных моделей, а также выводится общий уровень удовлетворенности. Поэтому вывод этой организации имеет серьезное значение.

Ранее сообщалось, что насколько уменьшается запас хода электрокаров с каждым годом.