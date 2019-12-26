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В Таиланде обнаружили редкий автобус Икарус

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В 1990 году Ikarus выиграл тендер на поставку на Тайвань 30 городских автобусов Ikarus 263 и 7 единиц междугородных Ikarus 350.
В Таиланде обнаружили редкий автобус Икарус
© autocentre.ua
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В Таиланде обнаружили редкий автобус Икарус
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Автобусами Ikarus в Украине не удивишь. А вот в Таиланде - другой разговор. Недавно там нашли модель Ikarus 263.06 - специально разработанная для местного рынка модификация. Об этом сообщает Автоцентр.

В 1990 году Ikarus выиграл тендер на поставку на Тайвань 30 городских автобусов Ikarus 263 и 7 единиц междугородных Ikarus 350. 

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Через месяц Ikarus выиграл поставку 560 городских автобусов на Тайвань. В 2001 году предприятие поставило еще 30 городских автобусов Ikarus 412.05 – с двигателем Сummins и кондиционером в салоне.

Конкретно этот Ikarus 263 имеет 122 человек общей вместительности, но только 20/24 мест для сидения.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.

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Теги: интересные авто, Ikarus, Таиланд
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