В Таиланде обнаружили редкий автобус Икарус

В 1990 году Ikarus выиграл тендер на поставку на Тайвань 30 городских автобусов Ikarus 263 и 7 единиц междугородных Ikarus 350.

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Автобусами Ikarus в Украине не удивишь. А вот в Таиланде - другой разговор. Недавно там нашли модель Ikarus 263.06 - специально разработанная для местного рынка модификация. Об этом сообщает Автоцентр.

В 1990 году Ikarus выиграл тендер на поставку на Тайвань 30 городских автобусов Ikarus 263 и 7 единиц междугородных Ikarus 350.

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Через месяц Ikarus выиграл поставку 560 городских автобусов на Тайвань. В 2001 году предприятие поставило еще 30 городских автобусов Ikarus 412.05 – с двигателем Сummins и кондиционером в салоне.

Конкретно этот Ikarus 263 имеет 122 человек общей вместительности, но только 20/24 мест для сидения.

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