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Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину

Комментариев: 2
На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов.
На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов
На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов
Скриншот видео

Помните о необычной и немного нелепой мини-копии Tesla Cybertruck, которая засветилась недавно в Москве.

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Теперь стало известно, на базе какой машины создан этот проект. Выяснилось, что это обычные Жигули “ВАЗ-2109“.

На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов. Весь процесс занял всего восемь дней. Ничего, кроме внешности не меняли, так авто по прежнему на бензине.

Ранее сообщалось, что на аукционе продают уникальный 65-летний летающий автомобиль.

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Теги: Tesla Cybertruck, Жигули, странный тюнинг
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.12.2019, 16:42
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гость
Гы-гы-гы-гы-ы-ы-ы!!!
Министерство обороны Украины объявило о намерении закупить американские ударные вертолеты McDonnell Douglas AH-64 "Apache"!
Будем кацапов еб.а.шить
гость  (аноним)  21.12.2019, 16:42
Оценка:  0
гость
После петуха из говна и шишек, это, реально - всталискален!!!
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