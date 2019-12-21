Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину

На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов.

Помните о необычной и немного нелепой мини-копии Tesla Cybertruck, которая засветилась недавно в Москве.

Читай также: Удачно, или глупо?: В Москве засняли интересную копию пикапа Tesla Cybertruck

Теперь стало известно, на базе какой машины создан этот проект. Выяснилось, что это обычные Жигули “ВАЗ-2109“.

На переоборудование авто потратили всего 1,3 тысячи долларов. Весь процесс занял всего восемь дней. Ничего, кроме внешности не меняли, так авто по прежнему на бензине.

Ранее сообщалось, что на аукционе продают уникальный 65-летний летающий автомобиль.