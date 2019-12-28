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В Одессе продают самый уникальный Rolls-Royce в Украине

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За автомобиль просят 150 тысяч евро и нужно признать, что цена оправдана.
В Одессе продают самый уникальный Rolls-Royce в Украине
© topgir.com.ua
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В Одессе продают самый уникальный Rolls-Royce в Украине
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В Одессе продают очень редкий кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward 1965 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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За автомобиль просят 150 тысяч евро и нужно признать, что цена оправдана. Учитывая, что всего выпустили только 79 таких машин, 49 из которых леворульные.

Из-за необычных фар автомобиль получил прозвище Chinese Eye (“китайский глаз“). Вряд ли бы такое имя прижилось в современном мире.

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Салон Rolls-Royce Silver Cloud отделан кожей и деревом. Под капотом 6,2-литровый 220-сильный V8, а в паре с ним работает 3-ступенчатая АКПП.

Автомобиль приобрели на аукционе в Париже в 2003 году. За 16 лет в Украине он проехал всего 4000 км.

Ранее сообщалось, о Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.

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Теги: интересные авто, новости, Rolls-Royce Silver Cloud III
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 19:31
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гость
Гегистгация киевская, но пгодаёцца ф Адэсе. Шё, такоя Изя?
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