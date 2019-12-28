В Одессе продают самый уникальный Rolls-Royce в Украине

За автомобиль просят 150 тысяч евро и нужно признать, что цена оправдана.

В Одессе продают очень редкий кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward 1965 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Стало известно, когда в Украине будут продавать новые Skoda Octavia

За автомобиль просят 150 тысяч евро и нужно признать, что цена оправдана. Учитывая, что всего выпустили только 79 таких машин, 49 из которых леворульные.

Из-за необычных фар автомобиль получил прозвище Chinese Eye (“китайский глаз“). Вряд ли бы такое имя прижилось в современном мире.

Читай также: BMW забавно “потроллила“ Илона Маска в Twitter

Салон Rolls-Royce Silver Cloud отделан кожей и деревом. Под капотом 6,2-литровый 220-сильный V8, а в паре с ним работает 3-ступенчатая АКПП.

Автомобиль приобрели на аукционе в Париже в 2003 году. За 16 лет в Украине он проехал всего 4000 км.

Ранее сообщалось, о Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.