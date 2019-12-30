Уникальный Ford Mustang из культового фильма хотят продать по цене Bugatti

Машина долго простояла в гараже и сейчас ее выставил на продажу сын коллекционера.

В США выставили на продажу редчайший Ford Mustang 1968 года, известный по участию в культовом фильме “Буллит“ со Стивом МакКуином.

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В фильме использовали сразу три одинаковые машины Ford Mustang с 6,4-литровым V8 на 320 л. с. Конкретно эту модель сняли в видовых сценах и за рулем находился сам Стив МакКуин.

После съемок фильма машину выкупил один работник студии Warner Brothers. Затем авто досталось одному полицейскому и позже было выкуплено за 6000 долларов коллекционером. Машину он не продал даже самому Стивену МакКуину.

Машина долго простояла в гараже и сейчас ее выставил на продажу сын коллекционера. Автомобиль хотят продать за примерно 4 миллиона долларов.

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