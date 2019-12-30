Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Уникальный Ford Mustang из культового фильма хотят продать по цене Bugatti

Комментариев: 0
Машина долго простояла в гараже и сейчас ее выставил на продажу сын коллекционера.
Уникальный Ford Mustang из культового фильма хотят продать по цене Bugatti
© eBay.com
Фото 1/5
Уникальный Ford Mustang из культового фильма хотят продать по цене Bugatti
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В США выставили на продажу редчайший Ford Mustang 1968 года, известный по участию в культовом фильме “Буллит“ со Стивом МакКуином.

Читай также: Стало известно, когда в Украине будут продавать новые Skoda Octavia

В фильме использовали сразу три одинаковые машины Ford Mustang с 6,4-литровым V8 на 320 л. с. Конкретно эту модель сняли в видовых сценах и за рулем находился сам Стив МакКуин.

После съемок фильма машину выкупил один работник студии Warner Brothers. Затем авто досталось одному полицейскому и позже было выкуплено за 6000 долларов коллекционером. Машину он не продал даже самому Стивену МакКуину.

Машина долго простояла в гараже и сейчас ее выставил на продажу сын коллекционера. Автомобиль хотят продать за примерно 4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.

Поделись:
Теги: интересные авто, Ford Mustang, Стив МакКуин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь