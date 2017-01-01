Скачок акций Tesla увеличил состояние Илона Маска на 9 млрд долларов

Состояние Маска увеличилось на целых 9 млрд долларов.

Только за 9 дней 2020 года акции Tesla подорожали на 12% Facebook.com

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Последние полгода оказались удачными для компании Tesla, что отразилось на состоянии лидера компании - Илона Маска. Об этом сообщает Electrek.

Состояние Маска увеличилось на целых 9 млрд долларов. Связано это с тем, что за последние 6 месяцев стоимость бренда Tesla выросла на 100%. Только за 9 дней 2020 года акции подорожали на 12%.

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Конкретно, рыночная стоимость Tesla выросла до $85 млрд. Если Tesla достигнет рыночной капитализации в $650 млрд, Маск будет владеть примерно 30% компании, что будет эквивалентно $195 млрд. Это сделает его самым богатым человеком на планете.

Ранее сообщалось, что киевские автомобилисты создали огромную елку из машин - видео флешмоба.