Почему старенький ЗИЛ выставили на продажу за 310 000 евро
ЗИЛ выпускался на протяжении 11 лет, начиная с 1967 года.
Почему старенький ЗИЛ выставили на продажу за 310 000 евро
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Почему старенький ЗИЛ выставили на продажу за 310 000 евро
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За целое состояние могут продавать не только зарубежные автомобили. Недавно на продажу выставили ЗИЛ-114 за 310 000 евро. Об этом сообщает Автоцентр.
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Автомобиль продают в Германии. Машина редкая, ведь создавалась исключительно для нужд первых лиц государства. ЗИЛ выпускался на протяжении 11 лет, начиная с 1967 года. Всего было выпущено 113 экземпляров.
Длина автомобиля достигает 6,3 метра, вес - чуть больше трех тонн. Двигатель - 7.0-литровый атмосферник на 300 л.с.
Ранее сообщалось, что большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде.
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