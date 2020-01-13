ЗИЛ выпускался на протяжении 11 лет, начиная с 1967 года.

Почему старенький ЗИЛ выставили на продажу за 310 000 евро

Почему старенький ЗИЛ выставили на продажу за 310 000 евро

За целое состояние могут продавать не только зарубежные автомобили. Недавно на продажу выставили ЗИЛ-114 за 310 000 евро. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль продают в Германии. Машина редкая, ведь создавалась исключительно для нужд первых лиц государства. ЗИЛ выпускался на протяжении 11 лет, начиная с 1967 года. Всего было выпущено 113 экземпляров.

Длина автомобиля достигает 6,3 метра, вес - чуть больше трех тонн. Двигатель - 7.0-литровый атмосферник на 300 л.с.

Ранее сообщалось, что большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде.