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В Украине продают 33-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом

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Пробег авто - немного больше 17 000 километров.
В Украине продают 33-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом
© autocentre.ua
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В Украине продают 33-летний ВАЗ-2106 с минимальным пробегом
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В Украине продают редчайшую экспортную “шестерку “ Lada 1300 SL. Об этом сообщает Автоцентр.

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Старые советские авто в идеальном состоянии уже давно пользуются спросом коллекционеров, а в уникальных комплектациях и тем более.

Пробег авто - немного больше 17 000 километров. По словам хозяина, он единственный владелец. Автомобиль 1987 года ни разу не видел дождя - в нем передвигались только в сухую погоду. Все остальное время автомобиль стоял в гараже с открытым багажником.

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Сразу после приобретения “шестерка” была обработана антикоррозийными материалами, а также был установлен “уникальный” хром-пакет, который был выполнен под заказ еще в Советском Союзе.

Последний включает в себя накладки на торпеде, отделку рычага КПП и накладки на тяжки закрывания дверей. Владелец хочет получить за машину 5200 долларов, однако готов к торгу.

Ранее сообщалось, что в Киеве продают уникальную “Волгу“ ГАЗ-21 1957 года с заводским “автоматом“.

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Теги: ретроавто, интересные авто, советские авто
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.01.2020, 16:23
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гость
И кому такое нужно; разве что поставить в гараж и продать опять лет через 20-ть. Ездить на нём всё_равно нельзя ибо это совковое корыто да и гнить начнёт.
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