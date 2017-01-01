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Большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде

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История появления кладбища неизвестна, хотя следует отметить, что ВАЗ поставляли в Канаду с 1978 по 1997 год.
Большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде
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Большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде
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Кладбища автомобилей ВАЗ на территории постсоветских стран встречаются не то, чтобы часто, но ими тут точно никого не удивишь. А вот в Канаде - другое дело.

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Эту свалку обнаружили в провинции Онтарио. На фото можно узнать привычные для нас Нивы, шестерки, семерки, восьмерки ВАЗ. Часть машин выглядят неплохо, но через некоторые авто уже успели прорости деревья.

История появления кладбища неизвестна, хотя следует отметить, что ВАЗ поставляли в Канаду с 1978 по 1997 год. Естественно, авто ввозили в экспортных версиях, а еще все они были оснащены катализаторами.

Ранее сообщалось, что в Киеве продают уникальную “Волгу“ ГАЗ-21 1957 года с заводским “автоматом“.

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Теги: ретроавто, кладбище автомобилей, Канада
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