Большое кладбище заброшенных автомобилей ВАЗ обнаружили в Канаде

История появления кладбища неизвестна, хотя следует отметить, что ВАЗ поставляли в Канаду с 1978 по 1997 год.

Кладбища автомобилей ВАЗ на территории постсоветских стран встречаются не то, чтобы часто, но ими тут точно никого не удивишь. А вот в Канаде - другое дело.

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Эту свалку обнаружили в провинции Онтарио. На фото можно узнать привычные для нас Нивы, шестерки, семерки, восьмерки ВАЗ. Часть машин выглядят неплохо, но через некоторые авто уже успели прорости деревья.

История появления кладбища неизвестна, хотя следует отметить, что ВАЗ поставляли в Канаду с 1978 по 1997 год. Естественно, авто ввозили в экспортных версиях, а еще все они были оснащены катализаторами.

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