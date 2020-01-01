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В заброшенном гараже обнаружили настоящий Ford Mustang Shelby GT500 1967 года

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Все ключевые элементы автомобили оказались оригинальными.
Новые обладатели раритета пригласили эксперта из компании Shelby
Новые обладатели раритета пригласили эксперта из компании Shelby
Скриншот youtube

Еще одна интересная автонаходка. В этот раз - любопытный Ford Mustang Shelby GT500 1967 года. Об этом сообщает Автоцентр.

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Учитывая, что автомобиль покрыт внушительным слоем пыли, а колеса спущены и успели врости в землю, Shelby простоял на этом месте довольно долго.

Новые обладатели раритета пригласили эксперта из компании Shelby, который, собственно, и подтвердил подлинность данной модели. Он сразу заметил на машине отличительные черты GT500, на которые, возможно, другие бы даже не обратили внимание

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Все ключевые элементы автомобили оказались оригинальными. Получить такое экспертное мнение при покупки подобного экземпляра является просто неотъемлемой частью сделки.

За все свои годы машину изрядна потрепала коррозия и над ним придется провести огромную восстановительную работу, но сразу после того, как машину попросту помыли под проточной водой, стало ясно, что у этого Ford есть все шансы на новую жизнь.

Ранее сообщалось, что Tesla Cybertruck из РФ - стало известно, как создали странную машину.

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Теги: ретроавто, интересные авто, Ford Mustang Shelby GT500
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