Под Берлином ищут мины и рубят лес перед постройкой завода Tesla
Заявленная стоимость участка - 40,9 млн евро.
Под Берлином ищут мины и рубят лес перед постройкой завода Tesla
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Под Берлином ищут мины и рубят лес перед постройкой завода Tesla
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Знаменитый производитель электрокаров Tesla готовится к постройке завода Gigafactory 4 недалеко от Берлина. Об этом сообщает медиа-служба Associated Press.
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Строить завод будут в коммуне Гренхайде. Перед строительством саперы проверяют территорию на наличие мин времен Второй мировой войны. После чего работники срезают деревья и расчищают площадь под будущую фабрику Tesla.
В общем, под предприятие выделена площадь размером в 300 га. Заявленная стоимость участка - 40,9 млн евро.
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