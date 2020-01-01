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Самый дорогой в мире внедорожник засняли в маленьком городе в Украине

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На этот раз авто сфотографировали в небольшом курортном Трускавце.
Rolls-Royce Cullinan засняли возле недешевого отеля
Rolls-Royce Cullinan засняли возле недешевого отеля
topgir.com.ua

В Украине засняли новенький Rolls-Royce Cullinan. Фотографии опубликовал ТопЖыр. 

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Если раньше самый дорогой кроссовер в мире фотографировали в Украине в больших городах. На этот раз авто сфотографировали в небольшом курортном Трускавце.

У автомобиля номера Днепропетровской области и, скорее всего, его владелец приехал в Трускавец в отпуск. Тем более, что засняли Rolls-Royce Cullinan возле недешевого отеля.

У автомобиля номера Днепропетровской области
У автомобиля номера Днепропетровской области
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что на новый Dacia Duster 2020 будут устанавливать ГБО еще на заводе.

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Теги: Rolls-Royce Cullinan, кроссовер, авто, интересное авто
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