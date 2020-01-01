Самый дорогой в мире внедорожник засняли в маленьком городе в Украине
На этот раз авто сфотографировали в небольшом курортном Трускавце.
В Украине засняли новенький Rolls-Royce Cullinan. Фотографии опубликовал ТопЖыр.
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Если раньше самый дорогой кроссовер в мире фотографировали в Украине в больших городах. На этот раз авто сфотографировали в небольшом курортном Трускавце.
У автомобиля номера Днепропетровской области и, скорее всего, его владелец приехал в Трускавец в отпуск. Тем более, что засняли Rolls-Royce Cullinan возле недешевого отеля.
Ранее сообщалось, что на новый Dacia Duster 2020 будут устанавливать ГБО еще на заводе.
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