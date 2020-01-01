Самая дешевая версия Skoda Kamiq у нас стоит 23 580 долларов.

Новенький кроссовер Skoda Kamiq: Сколько будет стоить авто в Украине

Новенький кроссовер Skoda Kamiq: Сколько будет стоить авто в Украине

Автомобиль Skoda Kamiq презентовали в Европе весной на Женевском автосалоне. И уже совсем скоро кроссовер появится на украинском рынке. Сколько будет стоить новинка рассказал Автоцентр.

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Самая дешевая версия Skoda Kamiq у нас стоит 23 580 долларов. Речь о 150-сильном Камик с “роботом“ в комплектации Ambition (светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, легкосплавные диски R16 и прочие опции).

Kamiq 115-сильным дизелем 1,6 обойдется минимум в 25 680 дол. на “механике“ и 27 180 на “роботе“. Но такой Камик будет уже в чуть более богатой комплектации Style, располагающей задним парктроником, а также датчиками дождя и света.

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