На новый Dacia Duster 2020 будут устанавливать ГБО еще на заводе

Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.

С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км topgir.com.ua

В Европе произошла презентация новенькой Dacia Duster 2020. Об этом сообщает ТопЖыр

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Основной особенностью авто будет заводское газобалонное оборудование. Купить Дастер с ГБО можно за 12 490 евро

Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.

С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км. Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце, а позже заводское ГБО также получат Logan и Sandero.

Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что депутаты “Слуги народа“ пытаются жестко поднять штрафы для “героев парковки“.