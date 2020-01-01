На новый Dacia Duster 2020 будут устанавливать ГБО еще на заводе
Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.
В Европе произошла презентация новенькой Dacia Duster 2020. Об этом сообщает ТопЖыр
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Основной особенностью авто будет заводское газобалонное оборудование. Купить Дастер с ГБО можно за 12 490 евро
Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.
С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км. Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце, а позже заводское ГБО также получат Logan и Sandero.
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