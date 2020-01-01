Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На новый Dacia Duster 2020 будут устанавливать ГБО еще на заводе

Комментариев: 0
Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.
С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км
С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км
topgir.com.ua

В Европе произошла презентация новенькой Dacia Duster 2020. Об этом сообщает ТопЖыр

Читай также: В заброшенном гараже обнаружили интересный суперкар Lamborghini

Основной особенностью авто будет заводское газобалонное оборудование. Купить Дастер с ГБО можно за 12 490 евро

Кроссовер оснащен литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и с крутящим моментом в 170 Н∙м.

С полными баками бензина и газа Dacia Duster может проехать около 1000 км. Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце, а позже заводское ГБО также получат Logan и Sandero.

Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце
Продажи кроссовера стартуют во Франции уже в этом месяце
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что депутаты “Слуги народа“ пытаются жестко поднять штрафы для “героев парковки“.

Поделись:
Теги: Dacia Duster 2020, новинка, ГБО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь