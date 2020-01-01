Новый электрокроссовер Kia будет ездить внушительные 500 км на одном заряде

Производитель намерен выпустить новый электрический кроссовер к 2021 году.

Kia уже совсем скоро представит свой новый электрокроссовер. О машине рассказал Автоцентр.

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Производитель намерен выпустить новый электрический кроссовер к 2021 году. Полной информации о нем пока еще нет, но в компании утверждают, что он будет основан на концепции Imagine by Kia, а также для него разрабатывается абсолютно новая уникальная платформа

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Автопроизводитель говорит о запасе хода в целых 500 километров, что является довольно внушительным результатом. Модель предположительно сможет заряжаться менее чем за 20 минут, благодаря высокоскоростному зарядному устройству на 800 В.

Немного позже Kia собирается запустить в производство более слабые модификации на 400 В, чтобы обеспечить диапазон цен более лояльным вариантами.

Ранее сообщалось, что в заброшенном гараже обнаружили интересный суперкар Lamborghini.