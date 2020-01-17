Ликвидаторам ЧАЭС могут разрешить не платить за растаможку

Предлагается не облагать таможенными платежами транспортные средства для инвалидов из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов выступил с рекомендацией Верховной Раде о льготах при растаможке “евроблях“ для “чернобыльцев“. Об этом сообщает Авто24.

Читай также: Из-за чего украинцы чаще всего попадают в ДТП: Статистика за 2019 год

Исходя из законопроекта №2277, предлагается не облагать таможенными платежами транспортные средства (с момента выпуска которых прошло не более 7 лет), которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категориям.

Указанные категории лиц имеют право выбора или ввезти на таможенную территорию Украины транспортное средство с освобождением от налогообложения таможенными платежами, или бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного транспорта на территории Украины.

Ранее сообщалось, какие дороги отремонтируют в 2020 году в Украине.