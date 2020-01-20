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В Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля "героев парковки"

Комментариев: 3
Учитывая, что скоро в Киеве собираются увеличить количество эвакуаторов, нужно ждать новых рекордов.
За 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля
За 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля
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В Киеве эвакуируют автомобили со все большими темпами. Новую статистику опубликовала Киевская платформа эвакуации. 

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За 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля, которые нарушали правила остановки и стоянки в городе.

Учитывая, что скоро в Киеве собираются увеличить количество эвакуаторов, нужно ждать новых рекордов.

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В целом за полгода работы инспекторов по парковке со столичных улиц было эвакуировано более 3 тыс. авто, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее сообщалось, что делать при возникновении трудностей с электронными правами - инструкция.

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Теги: эвакуатор, Киев, статистика
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Комментариев (3)
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кузькина мать  (аноним)  20.01.2020, 14:28
Оценка:  0
кузькина мать
скоро штрафных площадок как и кладбищ перестанет хватать.
ВовкаКирил    20.01.2020, 14:03
Оценка:  +1
ВовкаКирил
Чем они целый день занимались?
гость  (аноним)  20.01.2020, 14:01
Оценка:  +1
гость
... и желающих хоть отбавляй!
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