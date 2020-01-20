В Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля "героев парковки"

Учитывая, что скоро в Киеве собираются увеличить количество эвакуаторов, нужно ждать новых рекордов.

За 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля Facebook.com

В Киеве эвакуируют автомобили со все большими темпами. Новую статистику опубликовала Киевская платформа эвакуации.

Читай также: Ликвидаторам ЧАЭС могут разрешить не платить за растаможку

За 16 января 2020 года в столице было принудительно эвакуировано 133 автомобиля, которые нарушали правила остановки и стоянки в городе.

Учитывая, что скоро в Киеве собираются увеличить количество эвакуаторов, нужно ждать новых рекордов.

Читай также: Сколько электроавтомобилей на одну станцию зарядки в Украине - статистика

В целом за полгода работы инспекторов по парковке со столичных улиц было эвакуировано более 3 тыс. авто, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ранее сообщалось, что делать при возникновении трудностей с электронными правами - инструкция.