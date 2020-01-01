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Закончился ли ремонт Шулявского моста: Что происходит на месте строительства

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По мосту сейчас можно двигаться только над проспектом Победы.
Закончился ли ремонт Шулявского моста: Что происходит на месте строительства
© kyivcity.gov.ua
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Закончился ли ремонт Шулявского моста: Что происходит на месте строительства
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Сегодня уже публиковалась схема проезда в районе Шулявского моста на время ремонта - мост открыли, но несколько съездов еще не готовы. Теперь же появились некоторые подробности о проведении этих работ и свежие фотографии. Кадры опубликовал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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По мосту сейчас можно двигаться только над проспектом Победы. Сейчас рабочие сооружают коммуникации и готовятся к строительству съездов с моста (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко).

Также происходит обустройство тротуаров и фундамента опор освещения на подъездах к путепроводу и перестройка сети бытовой и дождевой канализации.

Ранее сообщалось, сколько электроавтомобилей на одну станцию зарядки в Украине - статистика.

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Теги: шулявский мост, Киев, ремонт
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