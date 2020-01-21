Водитель внедорожника не пропускал скорую в Киеве - видео

Вместо того, чтобы пропустить медработников, водитель воспользовался удобным случаем и объехал пробку.

Скорая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку Скриншот facebook

В четверг, 16 января, в Киеве засняли внедорожник, который блокировал движение скорой помощи. Об этом сообщает dtp.kiev.ua Власть Антонова в Facebook.

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Сообщается, что скорая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку. На ролике заметно, как перед каретой скорой помощи едет элитный внедорожник.

Вместо того, чтобы пропустить медработников, водитель воспользовался удобным случаем и объехал пробку, проезжая впереди скорой. Видео без звука, но сообщается, что сирена была включена.

Ранее сообщалось, что медленные водители все чаще устраивают ДТП - статистика.