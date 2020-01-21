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Водитель внедорожника не пропускал скорую в Киеве - видео

Комментариев: 4
Вместо того, чтобы пропустить медработников, водитель воспользовался удобным случаем и объехал пробку.
Скорая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку
Скорая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку
Скриншот facebook

В четверг, 16 января, в Киеве засняли внедорожник, который блокировал движение скорой помощи. Об этом сообщает dtp.kiev.ua Власть Антонова в Facebook.

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Сообщается, что скорая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку. На ролике заметно, как перед каретой скорой помощи едет элитный внедорожник.

Вместо того, чтобы пропустить медработников, водитель воспользовался удобным случаем и объехал пробку, проезжая впереди скорой. Видео без звука, но сообщается, что сирена была включена.

Ранее сообщалось, что медленные водители все чаще устраивают ДТП - статистика.

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Теги: наглый водитель, мажор, видео
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Комментариев (4)
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ANDREICH    21.01.2020, 19:24
Оценка:  +1
ANDREICH
надіємось що понтоцейські заберуть права в цього гавна хочаб на рік
гость  (аноним)  21.01.2020, 19:18
Оценка:  +2
гость
МОЖЕ КОЛИСЬ ДО НЬОГО ШВИДКУ НЕ ПРОПУСТЯТЬ. І НОМЕРА НЕ ПРОБИВЮТЬСЯ ЯК НА ЗЛО
гость  (аноним)  21.01.2020, 19:18
Оценка:  +4
гость
ДЕГЕНЕРАТ
shokoladenko    21.01.2020, 19:09
Оценка:  +4
shokoladenko
Мудак. Вернется бумерангом.
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