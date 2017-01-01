Медленные водители все чаще устраивают ДТП - статистика

За год в авариях из за водителей, которые ехали со скоростью ниже положенной, погибли два человека, 26 получили серьезные и 132 легкие травмы.

Читай также: Отсчет пошел на дни: Стало известно, когда могут открыть Шулявский мост

Думаете, что в ДТП убивает в основном скорость. Как оказалось, количество ДТП по вине медлительных водителей тоже немаленькое и продолжает рости. Об этом свидетельствует исследование министерства транспорта Великобритании.

Так в прошлом году в авариях из за водителей, которые ехали со скоростью ниже положенной, погибли два человека, 26 получили серьезные и 132 легкие травмы.

Читай также: На каких машинах ездят самые наглые автомобилисты - исследование

“Меня ничуть не удивляет эта тревожная статистика. Слишком медленное вождение в основном эгоистично и совершенно глупо, и это является причиной катастрофы. Я долгое время выступал за то, что слишком медленное вождение вызывает разочарование у других людей и может заставить их совершить маневр обгона, что является самым опасным, что можно сделать на дороге“, – сказал Хью Бладон, один из основателей Альянса британских водителей.

Ранее сообщалось, насколько уменьшается запас хода электрокаров с каждым годом.