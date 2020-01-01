Украинским водителям предложат новую электронную услугу
После наложения штрафа водитель получит push-уведомление.
В приложении для водителей “Дия“ появится еще одна функция. Об этом сообщает ТСН.
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Кроме электронной автогражданки, электронных прав и электронного техпаспорта в приложении можно будет также проверить наличие и оплатить штрафы онлайн.
В специальном приложении будут отображаться правонарушения, о которых водителя сообщили на месте остановки, и зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки. Отмечается, что после наложения штрафа водитель получит push-уведомление.
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