В Киеве скоро подорожает парковка - известны причины

По словам Рахматуллина, стоимость парковки устарела, поэтому ее необходимо поднять минимум до 50 грн в час.

Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями Facebook.com

Читай также: Депутаты сильно ударили налогами по перекупщикам авто

Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин в Facebook.

По словам Рахматуллина, стоимость парковки устарела, поэтому ее необходимо поднять минимум до 50 грн в час.

Читай также: Суды в Украине стали чаще признавать пешеходов виновниками ДТП

Также чиновник отметил, что в Киеве достаточно свободных паркингов, но автомобилисты привыкли оставлять авто на обочинах с нарушениями. Для этого увеличат и штрафы.

Это необходимо и потому, что в 2019 году количество машин в Киеве выросла на 15%, по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.