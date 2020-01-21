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В Киеве скоро подорожает парковка - известны причины

Комментариев: 2
По словам Рахматуллина, стоимость парковки устарела, поэтому ее необходимо поднять минимум до 50 грн в час.
Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями
Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями
Facebook.com

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Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин в Facebook.

По словам Рахматуллина, стоимость парковки устарела, поэтому ее необходимо поднять минимум до 50 грн в час.

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Также чиновник отметил, что в Киеве достаточно свободных паркингов, но автомобилисты привыкли оставлять авто на обочинах с нарушениями. Для этого увеличат и штрафы.

Это необходимо и потому, что в 2019 году количество машин в Киеве выросла на 15%, по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.

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Теги: Киев, парковка, герои парковки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.01.2020, 17:50
Оценка:  0
гость
Ага, приехал на работу, припарковался по правилам - 400 рубасов отшелести. И так 20 дней в месяц... В задаче спрашивается - какая должна быть з/п, чтобы эти правила соблюдать?
Зелеботы-скот  (аноним)  21.01.2020, 16:49
Оценка:  +2
Зелеботы-скот
Зелеботам пох, они на великах, правда?
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