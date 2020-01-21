В Киеве скоро подорожает парковка - известны причины
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Совсем скоро в Украине могут повысить стоимость парковок и размеры штрафов за стоянку с нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин в Facebook.
По словам Рахматуллина, стоимость парковки устарела, поэтому ее необходимо поднять минимум до 50 грн в час.
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Также чиновник отметил, что в Киеве достаточно свободных паркингов, но автомобилисты привыкли оставлять авто на обочинах с нарушениями. Для этого увеличат и штрафы.
Это необходимо и потому, что в 2019 году количество машин в Киеве выросла на 15%, по сравнению с 2018 годом.
Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки эвакуировали 133 автомобиля “героев парковки“.
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