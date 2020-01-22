Нардепы решили жестко повысить целый ряд штрафов за нарушение ПДД

Повысить собираются сразу целый ряд штрафов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2695 о существенном повышении сразу нескольких "автомобильных" штрафов. Об этом сообщает ТСН.

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В частности, за "пьяное" вождение срок возможного наложение штрафа хотят увеличить до одного года (сейчас - 3 месяца). За повторное нарушение будут арестовывать на 10 суток и изымать удостоверения на 3 года. От уголовной ответственности при "пьяном" ДТП теперь будет нельзя "отмазаться" в случае примирения, покаяния или передачи на поруки.

За причинение в результате аварии телесных повреждений средней тяжести в Раде могут увеличить штраф до 51 - 85 тысяч грн (сейчас - 3,4- 8,5 тыс. грн) или лишать свободы на 3-5 лет.

За побег с места ДТП - 3,4 тысячи грн или лишение прав на 6 месяцев (сейчас - всего 255 грн), а за создание аварии - 1190 грн (сейчас - 340 грн).

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Также предлагается поднять штрафы за превышение установленных скоростных ограничений более, чем на 50 км/ч - до 3,4 тысячи грн (сейчас - 510 грн).

За непредоставление преимущества в движении оперативным авто, движение по полосам общественного транспорта и остановку в местах, что мешает проезду, нардепы предлагают увеличить штраф до 680 грн.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством, но управлял им, его предлагают лишать этого права на срок 3-5 лет и изымать автомобиль.

Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" стали получать крупные штрафы по почте - советы юриста.