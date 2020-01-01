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Спорткар буквально разорвал Tesla Model X на две части в жутком ДТП

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На огромной скорости, близкой к 200 км/ч, в электрокар влетел спортивный Nissan GT-R.
Спорткар буквально разорвал Tesla Model X на две части в жутком ДТП
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Спорткар буквально разорвал Tesla Model X на две части в жутком ДТП
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Tesla Model X в США попало в жуткое ДТП - машину буквально разорвало на две части. Об этом сообщает Автоцентр.

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Не смотря на все системы безопасности и высокие оценки краш-тестов, автомобили Tesla тоже попадают в ДТП.

На огромной скорости, близкой к 200 км/ч, в электрокар влетел спортивный Nissan GT-R. Спорткар буквально разделил электрокар на две части.

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Чудом никто не погиб - пассажиров Tesla спасло то, что удар пришелся в заднюю часть машины, отчего салон остался практически целым. Люди в спорткаре тоже отделался лишь легкими травмами.

Даже несмотря на то, что Model X разорвало на две отдельные части, можно с легкостью сказать, что Tesla замечательно справилась с ударом, учитывая, что GT-R влетел в него как пушечное ядро.

Ранее сообщалось, что эксперты проверили реальный запас хода электрокаров.

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Теги: Tesla Model X, авария, ДТП
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