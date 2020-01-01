Стало известно, когда начнут поставлять компактный кроссовер Tesla Model Y

Помимо публикации данных VIN об автомобилях Tesla Model Y, новинка получила сертификацию CARB от 9 января.

Лидер Tesla Илон Маск считает, что Model Y будет популярнее других авто компании wikipedia.org

Представленную уже достаточно давно модель Tesla Model Y скоро начнут поставлять заказчикам. Об этом сообщает Авто24.

Читай также: Крутой электроавтомобиль Honda e получит "заряженную" версию

Косвенно это подтверждает то, что на сайте декодера VIN Национальной Администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) было опубликовано упоминание о новом полностью электрическом кроссовере.

Помимо публикации данных VIN об автомобилях Tesla Model Y, новинка получила сертификацию CARB от 9 января.

Лидер Tesla Илон Маск считает, что Model Y будет более популярным, чем у Model 3 и Model S вместе взятых.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах создают электрокар из необычного пластика.