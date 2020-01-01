Уникальный бронеавтомобиль Аль Капоне продают по стоимости двух Rolls-Royce

В дверях Cadillac Town Sedan появились стальные листы и установлены пуленепробиваемые стекла толщиной 25,4 мм.

Кстати, седан покрасили в черный и зеленый цвета полиции Чикаго тех лет Скриншот youtube

В США продают уникальный Cadillac Town Sedan 1928 года, который принадлежал знаменитому гангстеру Аль Капоне. Об этом сообщает Автоцентр.

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Авто продают за миллион долларов и стоимость вполне оправдана. Капоне приказал доработать автомобиль и превратить его в настоящий броневик.

В дверях Cadillac Town Sedan появились стальные листы и установлены пуленепробиваемые стекла толщиной 25,4 мм. Также в кузове появились бойницы для стрельбы.

Кстати, седан покрасили в черный и зеленый цвета полиции Чикаго тех лет. Также установлены проблесковые маячки и полицейская сирена.

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