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Украденный Cadillac 1956 года с интересной историей вернули 106-летнему хозяину

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Eldorado принадлежал американской актрисе Рите Хейворт.
Тем не менее угонщики, возможно узнав историю авто, решили его вернуть
Тем не менее угонщики, возможно узнав историю авто, решили его вернуть
Скриншот видео

В США обнаружили украденную машину с удивительной историей. Об этом сообщает Автоцентр.

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В полицию города Сакраменто обратился 106-летний мужчина Керли Банфилл с заявлением о пропаже старенького Cadillac Eldorado 1956 года.

Автомобиль ему достался ему лишь в 1987 году. Eldorado принадлежал американской актрисе Рите Хейворт, с которой жил Керли и перешел к нему после ее смерти.

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На дверях, багажнике и моторном отсеке выгравировано имя Риты Хейворт. Как выяснилось позже, пропажу обнаружил друг Банфилла, который зашел к нему в гости. Eldorado хранился в гараже с ключами в замке зажигания, поэтому украсть его было не сложно.

Тем не менее угонщики, возможно узнав историю авто, решили его вернуть, бросив на стоянке возле полицейского участка.

Ранее сообщалось, почему старый ВАЗ-2108 продают в два раза дороже своей цены.

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Теги: Рита Хейворт, интересные авто, история
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