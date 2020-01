Украденный Cadillac 1956 года с интересной историей вернули 106-летнему хозяину

В США обнаружили украденную машину с удивительной историей. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Почему проржавевший Mercedes продают по цене двух Rolls-Royce Cullinan

В полицию города Сакраменто обратился 106-летний мужчина Керли Банфилл с заявлением о пропаже старенького Cadillac Eldorado 1956 года.

Автомобиль ему достался ему лишь в 1987 году. Eldorado принадлежал американской актрисе Рите Хейворт, с которой жил Керли и перешел к нему после ее смерти.

Читай также: Бросили среди мусора: Во время сноса гаражей в Киеве нашли раритетный “Москвич“

На дверях, багажнике и моторном отсеке выгравировано имя Риты Хейворт. Как выяснилось позже, пропажу обнаружил друг Банфилла, который зашел к нему в гости. Eldorado хранился в гараже с ключами в замке зажигания, поэтому украсть его было не сложно.

Тем не менее угонщики, возможно узнав историю авто, решили его вернуть, бросив на стоянке возле полицейского участка.

1960 Cadillac was turned into @SacPolice tonight after someone stole it from 106-year-old Curly Bunfill, WW11 veteran from #Sacramento @ABC10 pic.twitter.com/yIWajvJVil