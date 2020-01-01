Скоро Крещатик перекроют для масштабных ремонтных работ

Во время ремонта дорожники будут перекрывать движение частично днем и полностью по ночам.

Уже в 2020 году в Киеве планируется ремонт Крещатика. Подробности сообщает коммунальная корпорация “Киевавтодор”.

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Проектировщики планируют сделать Крещатик удобным для велосипедистов, людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и пешеходов.

Также элементы мощения на тротуарах заменят новой плиткой или природным камнем. Для людей с проблемами зрения появится тактильная плитка. Кроме этого дорожники планируют поменяют асфальтовое покрытие на проезжей части.

Во время ремонта дорожники будут перекрывать движение частично днем и полностью по ночам.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, какие окружные дороги построит в 2020 году.