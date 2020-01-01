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Укравтодор рассказал, какие окружные дороги построит в 2020 году

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В общем длительность дорог должна составить 101,5 км.
Также Укравтодор опубликовал карту будущих дорог
Также Укравтодор опубликовал карту будущих дорог
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На 2020 году в Украине хотят построить 9 объездных дорог вокруг крупных городов. Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора“.

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Так, в этом году продолжится строительство северной объездной Житомира, северной кольцевой Ровно, юго-западного обхода Полтавы, южной объездной Днепра и города Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

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Кроме этого начнут строить северные объезды во Львове и Тернополе. К тому же кольцевая должна появится вокруг Берегово.

Еще одним проектом называют объезд города Кобылякы, который является частью национального шоссе Днепр-Решетиловка. В общем длительность дорог должна составить 101,5 км.

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Теги: дороги, Украина, новости
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