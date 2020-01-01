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Для украинских водителей открыли новую услугу в "э-кабинете"

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Хозяева авто теперь могут указывать реального водителя машины в “Электронном кабинете водителя“ и это может решить много проблем.
Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате
Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате
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Появилась еще одна функция в “Электронном кабинете водителя“. Подробности сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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Хозяева авто теперь могут указывать реального водителя машины в “Электронном кабинете водителя“ и это может решить много проблем.

Для этого создана дополнительная опция “Управление надлежащим пользователем“. Если такая форма будет заполнена, то в случае нарушения ПДД штраф уже получит не владелец авто, а именно водитель.

Ведомство передает, что это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. В перспективе ее планируют сделать доступной и в отделениях Сервисных центов.

Ранее сообщалось, что правила дорожного движения предлагают сделать обязательным предметом в школах.

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Теги: электронный кабинет водителей, Украина, ПДД, штраф
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