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Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

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Турция стала третьим государством на территории Европы признавшим водительские документы Украины.
Обмен украинских водительских удостоверений в Турции станет проще
Обмен украинских водительских удостоверений в Турции станет проще
ТСН

Украина и Турция заключили соглашение о признании и взаимном обмене водительских удостоверений, сообщает УНН со ссылкой на слова министра МВД Арсена Авакова.

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Отныне украинским гражданам, на законных основаниях проживающим в Турции, и турецким гражданам, легально проживающим на территории Украины, можно будет по упрощенной процедуре обменять выданные в своей стране удостоверения водителя на такие же документы страны проживания. 

Соглашение об этом заработает через шесть месяцев, сообщил министр.

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Напомним, что подобное соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений у Украины уже действует с Испанией ( с 2010 года) и Италией (с 2016 года). 

Ранее сообщалось, что украинские водители получат электронную автогражданку к правам и техпаспорту.

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Теги: водительское удостоверение, МВД, Турецкая Республика
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.02.2020, 13:52
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гость
Самая наболевшая проблемма вся Украина этого ждала когда же это случится
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