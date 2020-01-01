Что делать при возникновении трудностей с электронными правами - инструкция

Все полицейские прошли инструктаж и уведомлении о праве водителей предоставлять электронные права.

Введенные недавно электронные права и техпаспорт законны, поэтому полиция не может требовать предъявления их оригиналов. Об этом сообщается на странице системы “Дия“ в Facebook.

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В частности, отмечается, что если патрульный требует показать оригинал водительского удостоверения или техпаспорт, то водитель может не предоставлять таких, ссылаясь на Постановление Кабинета Министров Украины № 956 от 23 октября 2019 года.

При этом документ можно даже показать правоохранителю со смартфона, найдя его на Правительственном портале. Также сообщается, что все полицейские прошли инструктаж и уведомлении о праве водителей предоставлять электронные права. В случае возникновения спорных моментов, водителям советуют звонить на горячую линию - 0800500202.

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