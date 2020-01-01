Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что делать при возникновении трудностей с электронными правами - инструкция

Комментариев: 0
Все полицейские прошли инструктаж и уведомлении о праве водителей предоставлять электронные права.
В случае возникновения спорных моментов, водителям советуют звонить на горячую линию - 0800500202
В случае возникновения спорных моментов, водителям советуют звонить на горячую линию - 0800500202
Facebook.com

Введенные недавно электронные права и техпаспорт законны, поэтому полиция не может требовать предъявления их оригиналов. Об этом сообщается на странице системы “Дия“ в Facebook.

Читай также: Из-за чего украинцы чаще всего попадают в ДТП: Статистика за 2019 год

В частности, отмечается, что если патрульный требует показать оригинал водительского удостоверения или техпаспорт, то водитель может не предоставлять таких, ссылаясь на Постановление Кабинета Министров Украины № 956 от 23 октября 2019 года.

При этом документ можно даже показать правоохранителю со смартфона, найдя его на Правительственном портале. Также сообщается, что все полицейские прошли инструктаж и уведомлении о праве водителей предоставлять электронные права. В случае возникновения спорных моментов, водителям советуют звонить на горячую линию - 0800500202.

Ранее сообщалось, какие дороги отремонтируют в 2020 году в Украине.

Поделись:
Теги: электронные права, закон, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь