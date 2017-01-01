Украинские водители получат электронную автогражданку к правам и техпаспорту

Сейчас уже страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода.

К обещанному электронному водительскому удостоверению и техпаспорту добавится электронная версия автогражданки. Об этом сообщается на странице приложения“Дия“ в Facebook.

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Сообщается, что сейчас уже страховой полис можно оформить в электронном формате, а патрульные будут проверять действительность документа с помощью QR-кода. Также разработчики готовятся добавить автогражданку в приложении “Дия“.

Цифровые водительские права уже тестируют 26 тысяч автомобилистов и вскоре можно надеяться, что функция станет доступна для всех автомобилистов в стране.

Ранее сообщалось, что юристы дали советы владельцам “евроблях“ на 2020 год.