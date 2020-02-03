В центре Киева засняли крутой кортеж президента из 19 авто - видео

Свидетели насчитали 19 авто, среди которых три бронированных Mercedes-Maybach S-Class, в одном из которых сам президент.

На этом видео кортеж запечатлен в районе "Арсенальной" Скриншот видео

В понедельник, 3 февраля, Киевом пронесся кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Политик приезжал с официальным визитом в столицу Украины. В связи с этим сегодня утром временно перекрыли Бориспольское шоссе и ряд улиц в Киеве.

На этом видео кортеж запечатлен в районе “Арсенальной“. Свидетели насчитали 19 авто, среди которых три бронированных Mercedes-Maybach S-Class, в одном из которых сам президент.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.