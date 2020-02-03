В центре Киева засняли крутой кортеж президента из 19 авто - видео
В понедельник, 3 февраля, Киевом пронесся кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает ТопЖыр.
Читай также: Поездка за границу: Какие страны требуют международные права и как их получить
Политик приезжал с официальным визитом в столицу Украины. В связи с этим сегодня утром временно перекрыли Бориспольское шоссе и ряд улиц в Киеве.
На этом видео кортеж запечатлен в районе “Арсенальной“. Свидетели насчитали 19 авто, среди которых три бронированных Mercedes-Maybach S-Class, в одном из которых сам президент.
Оперативный онлайн эфир с центра столицы. Передвижение господина Эрдогана на встречу с господином Зеленским в Мариинском дворце. —— Оперативный информатор asasad.io.ua —— P.S. Граждане копирайтеры, не забываем указывать исходник материала. —— Подписываемся @vehicles.exclusive —— #mercedesmaybachs600#s600guard#кортеж#киев
Ранее сообщалось, что Украина и Турция подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.
Полная версия правил