В центре Киева засняли крутой кортеж президента из 19 авто - видео

Оперативный онлайн эфир с центра столицы. Передвижение господина Эрдогана на встречу с господином Зеленским в Мариинском дворце. —— Оперативный информатор asasad.io.ua —— P.S. Граждане копирайтеры, не забываем указывать исходник материала. —— Подписываемся @vehicles.exclusive —— #mercedesmaybachs600#s600guard#кортеж#киев

A post shared by 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐒𝐓𝐕𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀Ⓡ (@vehicles.exclusive) on Feb 3, 2020 at 2:04am PST