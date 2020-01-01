Непогода парализовала работу международных пограничных переходов - где именно

Снежные заносы на дорогах и аварии на линиях электропередач серьезно осложняют работу пунктов пропуска автомобильного сообщения.

Сложные погодные условия вызвали трудности в работе автомобильных пунктов пропуска на украино-молдавском направлении. Об этом сообщает interfax со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

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В связи с большими снежными заносами затруднен подъезд к пунктам пропуска “Новые Трояны“ и “Железнодорожное“. Пограничники вынуждены перенаправить автотранспорт в пункт пропуска “Виноградовка“.

Однако погранслужба предупреждает, что между пунктом пропуска “Виноградовка“ и молдавским “Вулканешты“ дорога укрыта большим снеговым покровом.

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Также сообщается, что руководство отдела пограничной службы “Болград“ было вынуждено обратиться к местным властям за помощью по расчистке дорог международного значения.

На пункте пропуска “Рени“ в связи с аварией на линии электропередач временно не осуществляются пропускные операции и автотранспорт отправляют к пункту “Долинское“.

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Пограничная служба Украины рекомендует гражданам планировать зарубежные поездки с учетом погодных условий.

Ранее сообщалось, что полиция выпустила мобильное приложение для водителей, застрявших в снегу.