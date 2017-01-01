Диджитализация и простая растаможка: Как обещают реформировать таможню

Также украинцам обещают жестко бороться с коррупцией.

Одна из основных задач на ближайшее время - диджитализация таможни Facebook.com

В таможне озвучили шаги, которые позволят ускорить пересечение границы на автомобилях и сделать растаможивание автомобилей более прозрачным и быстрым.

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Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов во время презентации плана развития “Новой Таможни“ на ближайший период.

Так, в 2020 году запланировано масштабная реконструкция пунктов пропуска для уменьшения очередей. 12 ключевых из них реконструируют уже к концу следующего года.

Для упрощения растаможки авто запущен “калькулятор таможенных платежей“. А в марте 2020 года должна быть внедрена система самостоятельного декларирования транспортных средств. Сейчас это делают на таможне за деньги.

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Также украинцам обещают жестко бороться с коррупцией:

“Одним из методов борьбы с коррупцией является минимизация личных контактов между таможенником и клиентом, перевод большинства операций в онлайн, использование электронных сервисов, мобильных приложений. Поэтому активно будем работать над диджитализацией таможни“, - отметил Максим Нефедов.

Ранее сообщалось, что ВР приравняла людей с инвалидностью на колясках к участникам дорожного движения.