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В Украине снова падает автомобильное производство: Статистика

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По сравнению с январем 2019 года выпущено на 5 % транспорта меньше.
В январе текущего года на заводе “Еврокар“ выпустили 787 легковых автомобилей
В январе текущего года на заводе “Еврокар“ выпустили 787 легковых автомобилей
Скриншот

Производство автотранспортных средств в Украине сократилось, об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром“ за предыдущий месяц.

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Действительно, в январе 2020 года промышленное производство автомобилей в Украине сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5 % - до 849 единиц. 

Было собрано 787 легковых автомобилей на заводе “Еврокар“ и 54 автобуса. Из них 

 30 - на заводе “Черкасский автобус“, 

 13 - на Часовоярском заводе,

10 - на Черниговском автозаводе,

 1 автобус - на ЗАЗ. 

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Также в “Укравтопроме“ сообщили, что данные о произведенных коммерческих автомобилях за январь известны только от  завода “Черкасский автобус“. Таких автомобилей здесь выпустили 8 единиц.

При этом в ассоциации напоминают, что производственные мощности Украины способны выпускать более 30 тысяч единиц автотранспорта в месяц. 

Скриншот

Ранее сообщалось, что Toyota и Panasonic выпустят призматические батареи для электрокаров.

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Теги: Укравтопром, Черкасский автобус, Еврокар
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