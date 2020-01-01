В Украине снова падает автомобильное производство: Статистика

По сравнению с январем 2019 года выпущено на 5 % транспорта меньше.

В январе текущего года на заводе “Еврокар“ выпустили 787 легковых автомобилей Скриншот

Производство автотранспортных средств в Украине сократилось, об этом говорится в сообщении ассоциации “Укравтопром“ за предыдущий месяц.

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Действительно, в январе 2020 года промышленное производство автомобилей в Украине сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5 % - до 849 единиц.

Было собрано 787 легковых автомобилей на заводе “Еврокар“ и 54 автобуса. Из них

30 - на заводе “Черкасский автобус“,

13 - на Часовоярском заводе,

10 - на Черниговском автозаводе,

1 автобус - на ЗАЗ.

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Также в “Укравтопроме“ сообщили, что данные о произведенных коммерческих автомобилях за январь известны только от завода “Черкасский автобус“. Таких автомобилей здесь выпустили 8 единиц.

При этом в ассоциации напоминают, что производственные мощности Украины способны выпускать более 30 тысяч единиц автотранспорта в месяц.

Скриншот

Ранее сообщалось, что Toyota и Panasonic выпустят призматические батареи для электрокаров.