ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2019 году
Агентство Focus2Move опубликовало список самых востребованных автомобилей в 2019 году, сообщает auto.tut.
По - прежнему на первом месте среди самых продаваемых автомобилей в мире остается Toyota Corolla. 1 236 380 автомобилей было продано. Причем спрос на эту модель увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.
Вторую строчку среди самых популярных авто занимают пикапы Ford F-Series - 1 070 234 машин.
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На третьем месте с результатом 932 тысячи проданных машины - кроссовер Toyota RAV4. Его продажи выросли на 11,7%.
Также в почетную десятку лучших авто мира в 2019 году вошли
Honda Civic - 4 место. Продажи увеличились на 20%.
Honda CR-V - 5 место. Рост продаж на 12%
Volkswagen Tiguan - 6 место. Падение популярности на 7,6%
Ram Pick-up - 7 место в рейтинге.
Toyota Camry - 8 место. Продемонстрировала небольшой рост.
Volkswagen Golf - 9 место. Существенное падение спроса. Переместился с 6 на 9 место.
Chevrolet Silverado - 10 место в мире, но третье место по популярности у жителей Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ.
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Это статистика для штатов.