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ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2019 году

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Во всем мире в 2019 году было реализовано 90,3 миллиона автомобилей.
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Wikipedia.org

Агентство Focus2Move опубликовало список самых востребованных автомобилей в 2019 году, сообщает auto.tut.

По - прежнему на первом месте среди самых продаваемых автомобилей в мире остается Toyota Corolla. 1 236 380 автомобилей было продано. Причем спрос на эту модель увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

Ford F-Series
Ford F-Series
Wikipedia.org

Вторую строчку среди самых популярных авто занимают пикапы Ford F-Series - 1 070 234 машин.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
Wikipedia.org

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На третьем месте с результатом 932 тысячи проданных машины - кроссовер Toyota RAV4. Его продажи выросли на 11,7%.

Также в почетную десятку лучших авто мира в 2019 году вошли 

Honda Civic
Honda Civic
Wikipedia.org

Honda Civic - 4 место. Продажи увеличились на 20%.

Honda CR-V
Honda CR-V
Wikipedia.org

Honda CR-V - 5 место. Рост продаж на 12% 

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Wikipedia.org

Volkswagen Tiguan - 6 место. Падение популярности на 7,6% 

Ram Pick-up
Ram Pick-up
Wikipedia.org

Ram Pick-up - 7 место в рейтинге.

Toyota Camry
Toyota Camry
Wikipedia.org

Toyota Camry - 8 место. Продемонстрировала небольшой рост. 

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Wikipedia.org

Volkswagen Golf - 9 место. Существенное падение спроса. Переместился с 6 на 9 место.

Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Wikipedia.org

Chevrolet Silverado - 10 место в мире, но третье место по популярности у жителей Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ.

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Теги: Агентство Focus2Move, Toyota Corolla, Ford F-Series
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.02.2020, 18:30
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Королла уже не та ((
афтар-лох  (аноним)  14.02.2020, 17:58
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афтар-лох
Афтар -валенок!
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