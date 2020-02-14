ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2019 году

Во всем мире в 2019 году было реализовано 90,3 миллиона автомобилей.

Агентство Focus2Move опубликовало список самых востребованных автомобилей в 2019 году, сообщает auto.tut.

По - прежнему на первом месте среди самых продаваемых автомобилей в мире остается Toyota Corolla. 1 236 380 автомобилей было продано. Причем спрос на эту модель увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

Ford F-Series Wikipedia.org

Вторую строчку среди самых популярных авто занимают пикапы Ford F-Series - 1 070 234 машин.

Toyota RAV4 Wikipedia.org

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На третьем месте с результатом 932 тысячи проданных машины - кроссовер Toyota RAV4. Его продажи выросли на 11,7%.

Также в почетную десятку лучших авто мира в 2019 году вошли

Honda Civic Wikipedia.org

Honda Civic - 4 место. Продажи увеличились на 20%.

Honda CR-V Wikipedia.org

Honda CR-V - 5 место. Рост продаж на 12%

Volkswagen Tiguan Wikipedia.org

Volkswagen Tiguan - 6 место. Падение популярности на 7,6%

Ram Pick-up Wikipedia.org

Ram Pick-up - 7 место в рейтинге.

Toyota Camry Wikipedia.org

Toyota Camry - 8 место. Продемонстрировала небольшой рост.

Volkswagen Golf Wikipedia.org

Volkswagen Golf - 9 место. Существенное падение спроса. Переместился с 6 на 9 место.

Chevrolet Silverado Wikipedia.org

Chevrolet Silverado - 10 место в мире, но третье место по популярности у жителей Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ.