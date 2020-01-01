Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ

Комментариев: 0
В список попали только автомобили, которые реально приобрести на практике, выложив, конечно, немаленькую сумму.
ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ
© carscoops.com
Фото 1/7
  • McLaren 600LT
  • Aston Martin DBS Superleggera
  • Ferrari F8 Tributo
  • Ferrari 488 Pista
  • Lamborghini Huracan Evo
  • McLaren 720S
  • Ferrari 812 Superfast
ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ
McLaren 600LT
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Англии назвали список лучших суперкаров прошедшего года. Кто получил номинацию “Лучшие суперкары 2019“ опубликовал CarMagazine.

Читай также: ТОП-5 лучших альтернатив бензину, кроме электрики

В список попали только автомобили, которые реально приобрести на практике, выложив, конечно, немаленькую сумму. То есть уникальные гиперкары и суперкары, которые уже раскупили в рейтинг не попали.

Читай также: ТОП-10 самых популярных новых машин в Украине - статистика

ТОП-7 суперкаров 2019 года

  • McLaren 600LT
  • Aston Martin DBS Superleggera
  • Ferrari F8 Tributo
  • Ferrari 488 Pista
  • Lamborghini Huracan Evo
  • McLaren 720S
  • Ferrari 812 Superfast

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.

Поделись:
Теги: ТОП-5, суперкар, рейтинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь