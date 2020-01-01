В список попали только автомобили, которые реально приобрести на практике, выложив, конечно, немаленькую сумму.

ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ

ТОП-7 самых лучших суперкаров в 2019 году по версии британских СМИ

В Англии назвали список лучших суперкаров прошедшего года. Кто получил номинацию “Лучшие суперкары 2019“ опубликовал CarMagazine.

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В список попали только автомобили, которые реально приобрести на практике, выложив, конечно, немаленькую сумму. То есть уникальные гиперкары и суперкары, которые уже раскупили в рейтинг не попали.

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ТОП-7 суперкаров 2019 года

McLaren 600LT

Aston Martin DBS Superleggera

Ferrari F8 Tributo

Ferrari 488 Pista

Lamborghini Huracan Evo

McLaren 720S

Ferrari 812 Superfast

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года.