Грузовым автомобилям массой больше 3,5 тонн запретили въезд на мост Патона

На подъездах к мосту устанавливают дорожные знаки 3,3.

В Киеве запрещают въезд грузовых автомобилей на мост Патона, об этом сообщает Левый берег со ссылкой на публикацию “Центра организации дорожного движения“ в Facebook.

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Организуется новый порядок дорожного движения через мост Патона. Схема будет вводится поэтапно. Сначала вводится запрет въезда на мост грузовых автомобилей массой 3,5 тонн. Для чего на подъезде к мосту устанавливают дорожные знаки 3,3.

Данные меры связаны с продолжающимся обследованием моста специалистами Украинского института стальных конструкций имени Шимановского, связанным с подготовкой комплексной реконструкии сооружения.

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Ранее сообщалось, что в Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия.