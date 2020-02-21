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Грузовым автомобилям массой больше 3,5 тонн запретили въезд на мост Патона

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На подъездах к мосту устанавливают дорожные знаки 3,3.
Проводится подготовка к комплексному ремонту моста Патона
Проводится подготовка к комплексному ремонту моста Патона
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В Киеве запрещают въезд грузовых автомобилей на мост Патона, об этом сообщает Левый берег со ссылкой на публикацию “Центра организации дорожного движения“ в Facebook.

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Организуется новый порядок дорожного движения через мост Патона. Схема будет вводится поэтапно. Сначала вводится запрет въезда на мост  грузовых автомобилей массой 3,5 тонн. Для чего на подъезде к мосту устанавливают дорожные знаки 3,3. 

Данные меры связаны с продолжающимся обследованием моста специалистами Украинского института стальных конструкций имени Шимановского, связанным с подготовкой комплексной реконструкии сооружения.

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Ранее сообщалось, что в Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия.

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Теги: мост Патона, реконструкция, институт Шимановского
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гость  (аноним)  21.02.2020, 18:22
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