В Киеве планируют ограничить движение транспорта на мосту Патона

Для движения транспорта оставят три полосы в сторону правого берега и две полосы - в сторону левого.

По предварительным оценкам реконструкция моста Патона обойдется в полмиллиарда долларов bigmir)net

В Киеве движение транспорта по мосту Патона частично ограничат. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время часа вопросов к мэру, сообщает Униан.

Читай также: ТОП-5 самых дорогих ДТП в мире в 2019 году

Для исследовательских работ планируется отгородить две полосы. Движение транспорта будет направлено по трем полосам в сторону правого берега и по двум - в сторону левого.

На полицию возложено ограничение въезда на мост большегрузных автомобилей.

Читай также: Суды в Украине стали чаще признавать пешеходов виновниками ДТП

Что касается общественного транспорта, то крупногабаритные автобусы и троллейбусы уже заменены на такие же, но облегченные.

Перечисленные меры предпринимаются для исследования состояния моста в рамках подготовки его реконструкции, а также для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Читай также: Скоро Крещатик перекроют для масштабных ремонтных работ

По предварительным расчетам полная реконструкция моста Патона потребует не меньше 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, в каких случаях можно игнорировать дорожные знаки.