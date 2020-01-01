В Киеве планируют ограничить движение транспорта на мосту Патона
В Киеве движение транспорта по мосту Патона частично ограничат. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время часа вопросов к мэру, сообщает Униан.
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Для исследовательских работ планируется отгородить две полосы. Движение транспорта будет направлено по трем полосам в сторону правого берега и по двум - в сторону левого.
На полицию возложено ограничение въезда на мост большегрузных автомобилей.
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Что касается общественного транспорта, то крупногабаритные автобусы и троллейбусы уже заменены на такие же, но облегченные.
Перечисленные меры предпринимаются для исследования состояния моста в рамках подготовки его реконструкции, а также для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.
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По предварительным расчетам полная реконструкция моста Патона потребует не меньше 500 млн долларов.
Ранее сообщалось, в каких случаях можно игнорировать дорожные знаки.
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