Перепалка между миллиардерами: Так почему Гейтс не купил Тесла?

Билл Гейтс рассказал, что очень доволен своим новым приобретением - электромобилем Porsche Taycan S, назвав его "очень крутым" .

Заочная перепалка произошла между двумя американцами из списка Форбс, сообщает Униан со ссылкой на популярный you - tube канал MKBHD.

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Билл Гейтс, основатель Microsoft, в интервью каналу рассказал, что очень доволен своим новым приобретением - электромобилем Taycan S немецкой компании Porsche. Он назвал его крутым “очень, очень крутым“.

Единственное, что миллиардеру не понравилось, так это цена - 185 000 долларов. Также он посетовал, что пробег у электромобилей ограничен зарядом батарей. А скорость зарядки ни в какое сравнение не идет с заправкой бензином обычных автомобилей.

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Впрочем, Билл Гейтс согласился, что автомобильная промышленность - “самая многообещающая“ в вопросах уменьшения выбросов в атмосферу. И признал, что, “если нужно назвать компанию, которая находится в авангарде - то это Тесла“.

Илон Маск быстро отреагировал на факт покупки американцем немецкого электрокара. В Twitter он написал, что “Мои беседы с Гейтсом были разочарованием (если честно)“.

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Ранее сообщалось, что сделал бы Илон Маск, если бы пикап Tesla Cybertruck ждал полный провал.