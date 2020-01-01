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Конкурент Nissan Leaf от Илона Маска: Tesla неожиданно показала новый электрокар

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Вряд ли новый электромобиль Тесла появится в ближайшие два года.
Судя по всему, автомобиль будет хетчбэком С-класса
Судя по всему, автомобиль будет хетчбэком С-класса
twitter.com

Весьма неожиданно в Сети появились фотографии официальных рендеров новенькой машины Tesla. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Судя по всему, автомобиль будет хетчбэком С-класса. Другими словами, это прямой конкурент популярному в Украине Nissan Leaf.

Детали новинки и дату премьеры не разглашают. Хотя вряд ли новый электромобиль Тесла появится в ближайшие два года, ведь пока еще не запущены в производство кроссовер Tesla Model Y, пикап Cybertruck и грузовой Semi.

Ранее сообщалось, о новеньком кроссовере Skoda Kamiq: Сколько будет стоить авто в Украине.

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Теги: Tesla, Nissan Leaf, электрокар
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