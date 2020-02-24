Азербайджан хочет продавать свои авто в Украине

Кроме автомобиля Khazar в Азербайджане будут выпускать модели компаний Peugeot и Renault.

В настоящее время автомобили Khazar продаются в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане Скриншот youtube

Азербайджан рассматривает возможность экспорта в Украину своих авто, сообщает Главное со ссылкой на report.

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Кавказская республика хочет расширить экспорт своих автомобилей. В настоящее время продукцию автомобильного завода AzKron покупают в соседних Казахстане и Узбекистане.

Автозавод AzKron входит в комплекс предприятий Нефтчалинского промышленного квартала. Здесь выпускаются автомобили Khazar.

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Эти автомобили отвечают экологическим стандартам “Евро 5“, снабжены механической коробкой передач и двигателем объемом 1,7 литра. Расход бензина 9-10 литров в городских условиях. Цена этого авто на азербайджанском рынке составляет 8 -10 тысяч долларов.

Завод собирается расширять линейку выпускаемых автомобилей. Планируется производство моделей Peugeot и Renault.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 самых популярных авто, которые в Украине дешевле, чем в ЕС.