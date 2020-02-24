Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азербайджан хочет продавать свои авто в Украине

Комментариев: 2
Кроме автомобиля Khazar в Азербайджане будут выпускать модели компаний Peugeot и Renault.
В настоящее время автомобили Khazar продаются в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане
В настоящее время автомобили Khazar продаются в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане
Скриншот youtube

Азербайджан рассматривает возможность экспорта в Украину своих авто, сообщает Главное со ссылкой на report.

Читай также: ТОП-5 лучших альтернатив бензину, кроме электрики

Кавказская республика хочет расширить экспорт своих автомобилей. В настоящее время продукцию автомобильного завода AzKron покупают в соседних Казахстане и Узбекистане.

Автозавод AzKron входит в комплекс предприятий Нефтчалинского промышленного квартала. Здесь выпускаются автомобили Khazar. 

Читай также: Погрузить за 60 секунд: В Киеве засняли супербыстрые эвакуаторы - видео

Эти автомобили отвечают экологическим стандартам “Евро 5“, снабжены механической коробкой передач и двигателем объемом 1,7 литра. Расход бензина 9-10 литров в городских условиях. Цена этого авто на азербайджанском рынке составляет 8 -10 тысяч долларов. 

Завод собирается расширять линейку выпускаемых автомобилей. Планируется производство моделей Peugeot и Renault.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 самых популярных авто, которые в Украине дешевле, чем в ЕС.

Поделись:
Теги: AzKron, Khazar, Нефтчалинский промышленный квартал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
nelci    24.02.2020, 15:17
Оценка:  0
nelci
Дожили, раньше они на базарах только мимозой торговали....
Путин-Xyйло    24.02.2020, 15:14
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
А чё "братья" расисяне, не хотЯть?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь