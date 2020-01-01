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На киевском железнодорожном вокзале появились станции для зарядки электромобилей

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Станции рассчитаны на одновременную зарядку четырех машин.
За 1 кВт - час электроэнергии автовладельцу придется заплатить 6 гривен 50 копеек
За 1 кВт - час электроэнергии автовладельцу придется заплатить 6 гривен 50 копеек
unian.net

В Киеве на железнодорожном вокзале установили зарядные станции для электромобилей, сообщает Униан со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства инфраструктуры.

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В рамках развития инфраструктуры для электромобилей в Киеве приступили к установке оборудования для зарядки экологических автомобилей.

Так на Вокзальной площади уже работают две такие станции. Они рассчитаны на одновременную зарядку четырех единиц транспорта.

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Устройства оборудованы тремя точками подключения. Это - ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo. За 1 кВт - час электроэнергии автовладельцу придется заплатить 6 гривен 50 копеек.

Полная зарядка автомобиля Tesla 100D займет около 2 часов, Nissan Leaf 2019 - немногим более часа, а BMW i3 - около 40 минут.

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Компанию, установившую зарядные станции, выбрали в системе ProZorro. Это ООО “Группа ЭлектроЮа“, которая предложила самые выгодные условия.

Ранее сообщалось, что кабмин разрешил покупку электромобилей для госорганов без ограничений.

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Теги: станции зарядки, Центральный железнодорожный вокзал, электромобили
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