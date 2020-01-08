За парковку на местах для электрокаров не смогут штрафовать из-за смешной формальности

Сейчас любой автомобиль оснащен электрическими двигателями.

А именно для таких автомобилей по закону предназначены стоянки для электрокаров nissan.ua

Обещанные с 1 января штрафы за парковку на местах для зарядки электрокаров можно будет легко отменить в суде. Об этом сообщает Авто24.

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Дело в том, что сейчас любой автомобиль оснащен электрическими двигателями - в приводе дворников, стеклоподъемников, системах отопления салона и прочее.

Таким образом каждый автомобиль (с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем) формально подпадает под определение “транспортное средство, оснащенное электрическими двигателями (одним или несколькими)“.

А именно для таких автомобилей по закону предназначены стоянки для электрокаров. Таким образом, в суде штраф за подобное нарушение можно будет легко отменить.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности.