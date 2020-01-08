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За парковку на местах для электрокаров не смогут штрафовать из-за смешной формальности

Комментариев: 3
Сейчас любой автомобиль оснащен электрическими двигателями.
А именно для таких автомобилей по закону предназначены стоянки для электрокаров
А именно для таких автомобилей по закону предназначены стоянки для электрокаров
nissan.ua

Обещанные с 1 января штрафы за парковку на местах для зарядки электрокаров можно будет легко отменить в суде. Об этом сообщает Авто24.

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Дело в том, что сейчас любой автомобиль оснащен электрическими двигателями - в приводе дворников, стеклоподъемников, системах отопления салона и прочее.

Таким образом каждый автомобиль (с бензиновым, дизельным или электрическим двигателем) формально подпадает под определение “транспортное средство, оснащенное электрическими двигателями (одним или несколькими)“.

А именно для таких автомобилей по закону предназначены стоянки для электрокаров. Таким образом, в суде штраф за подобное нарушение можно будет легко отменить.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу важный закон об электрокарах - подробности.

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Теги: электромобили, закон, штраф, суд
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.01.2020, 16:54
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гость
Смотри тебе ебасосину разобьют и подожгут)))
Гноблю_Рашыстов    08.01.2020, 16:44
Оценка:  0
Гноблю_Рашыстов
ТОгда проще бить авто или жечь
zadneprohodchik    08.01.2020, 16:29
Оценка:  0
zadneprohodchik
та никто и так не будет штрафовать , типа ктото штрафует за парковку где угодно на переходах на местах для инвалидов полиция таким не занимается!
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